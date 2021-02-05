«Подношение С.Ю. Жуковскому» – выставка международных живописных пленэров открылась в Бресте

рассказала:Станислав Жуковский – выдающийся пейзажист конца XIX – первой трети ХХ века. Родился в деревне Ендриховцы (Гродненская область). Детство и юность будущего художника прошли в селе Старая Воля на Пружанщине, где находилась родовая усадьба Жуковских. Художественное образование он получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1903 году художник стал членом Товарищества передвижных художественных выставок, а в 1907 году – членом Союза русских художников, удостоен звания академика. С 1923 года жил в Польше, которой принадлежала тогда Западная Беларусь. Часто навещал родные места. В августе 1944 году при подавлении Варшавского восстания художник был арестован нацистами. Умер в концентрационном лагере в Прушкове в 1944 году.Все свои пейзажи Станислав Жуковский писал с натуры, уделяя огромное внимание колориту и передаче света.– добавила Алла Россинская.