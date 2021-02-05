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«Подношение С.Ю. Жуковскому» – выставка международных живописных пленэров открылась в Бресте

В Брестском музее «Спасенные художественные ценности» открылась выставка международных живописных пленэров «Подношение С. Ю. Жуковскому», в память одного из самых ярких представителей пейзажного и интерьерного жанров конца XIX – начала XX в. Станислава Жуковского (1875–1944 гг.).




Старший научный сотрудник музея «Спасенные художественные ценности» Алла Россинская рассказала:

– Сегодняшнее мероприятие посвящено великому художнику, о котором знает весь мир – Станиславу Жуковскому. Его произведения представлены в музеях Европы, в частных собраниях и художественных галереях. О нем говорят, что он художник трех стран. Русские и поляки говорят, что это их художник. Но мы знаем, что Станислав Жуковский  – белорусский мастер, которым мы очень гордимся. На выставке представлено более 30 работ разных жанров, созданные художниками России, Беларуси, Польши и Узбекистана на Пружанщине, в Гродненской области, Несвиже, Выборге, усадьбе «Архангельское» в Подмосковье. В числе участников выставки – брестчане, члены Белорусского союза художников Игорь Романчук, Нила Горчанюк, Галина Рябова.


Станислав Жуковский – выдающийся пейзажист конца XIX – первой трети ХХ века. Родился в деревне Ендриховцы (Гродненская область). Детство и юность будущего художника прошли в селе Старая Воля на Пружанщине, где находилась родовая усадьба Жуковских. Художественное образование он получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1903 году художник стал членом Товарищества передвижных художественных выставок, а в 1907 году – членом Союза русских художников, удостоен звания академика. С 1923 года жил в Польше, которой принадлежала тогда Западная Беларусь. Часто навещал родные места. В августе 1944 году при подавлении Варшавского восстания художник был арестован нацистами. Умер в концентрационном лагере в Прушкове в 1944 году.



Все свои пейзажи Станислав Жуковский писал с натуры, уделяя огромное внимание колориту и передаче света. 

– Главной целью пленэров является популяризация творчества Жуковского в целях сохранения и развития интерьерного жанра и лирического пейзажа, а также комплектование и музеефикация коллекции картин современных художников, созданных на этих пленэрах, а в перспективе – создание музея имени С. Ю. Жуковского в усадьбе «Журавлиное», находящейся в деревне Великое Село Пружанского района, – добавила Алла Россинская. 



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Фото: Павел БОГУШ
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