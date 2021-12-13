SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Подходы к формированию бюджета на 2022 год обсудили в Совете Республики

Подходы к формированию бюджета на 2022 год обсудили в Совете Республики

Расширенное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам на тему "О ключевых подходах к формированию бюджета и налоговой политики на 2022 год в условиях новых экономических вызовов" состоялось в верхней палате Парламента в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА.


– Доходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме 47,2 млрд рублей, республиканского – 27,8 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета на предстоящий год определены в сумме 50,4 млрд рублей, республиканского – 30,7 млрд рублей. В результате дефицит предлагается на уровне 3 млрд рублей, что меньше, чем изначально планировалось на текущий, – рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.

Все социальные обязательства государства, предусмотренные бюджетом на 2022 год, будут выполнены, несмотря на то что бюджет сформирован с дефицитом.


– Как и ранее, бюджетные ресурсы в будущем году будут сконцентрированы на выполнении основных целей, определенных программой социально-экономического развития на пятилетку. В числе наиболее приоритетных – повышение уровня благосостояния граждан. В структуре бюджета доля расходов на выплату заработной платы в бюджетном секторе – 38%, в номинальном выражении это 17,8 млрд рублей, – отметил министр.

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей, многодетных семей, малообеспеченных граждан. Будет продолжена поддержка строительства жилья для нуждающихся граждан, развития инфраструктуры.

– Все иные расходы предельно оптимизированы. Текущие расходы учитывают инфляцию и тарифы на коммунальные услуги, – добавил Юрий Селиверстов.



Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы