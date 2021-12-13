Подходы к формированию бюджета на 2022 год обсудили в Совете Республики

Расширенное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам на тему "О ключевых подходах к формированию бюджета и налоговой политики на 2022 год в условиях новых экономических вызовов" состоялось в верхней палате Парламента в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА.
– Доходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме 47,2 млрд рублей, республиканского – 27,8 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета на предстоящий год определены в сумме 50,4 млрд рублей, республиканского – 30,7 млрд рублей. В результате дефицит предлагается на уровне 3 млрд рублей, что меньше, чем изначально планировалось на текущий, – рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.
Все социальные обязательства государства, предусмотренные бюджетом на 2022 год, будут выполнены, несмотря на то что бюджет сформирован с дефицитом.
– Как и ранее, бюджетные ресурсы в будущем году будут сконцентрированы на выполнении основных целей, определенных программой социально-экономического развития на пятилетку. В числе наиболее приоритетных – повышение уровня благосостояния граждан. В структуре бюджета доля расходов на выплату заработной платы в бюджетном секторе – 38%, в номинальном выражении это 17,8 млрд рублей, – отметил министр.
Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей, многодетных семей, малообеспеченных граждан. Будет продолжена поддержка строительства жилья для нуждающихся граждан, развития инфраструктуры.
– Все иные расходы предельно оптимизированы. Текущие расходы учитывают инфляцию и тарифы на коммунальные услуги, – добавил Юрий Селиверстов.
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