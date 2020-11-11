Подготовлен проект рекомендаций по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения между государствами-членами ЕАЭС. Об этом во время брифинга заявила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
- Рекомендации учитывают международный опыт, прошли общественное обсуждение на Правовом портале. Мы надеемся, что до конца текущего года их утвердим, и страны Союза смогут их использовать.
Также Ия Малкина сообщила, что до конца года будет рассмотрен перечень взаимно признаваемых условий и документов для перемещения граждан в Союзе.
- В комплексе эти меры будут способствовать возобновлению транспортного сообщения. Вместе с тем любые решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в странах.
Фото: архив БЕЛТА
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Подготовлен проект рекомендаций по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения между государствами-членами ЕАЭС
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