Вопросы подготовки сельхозтехники к весенне-полевым работам рассматривают в Витебске

Участники Совета Республиканского объединения «Белагросервис», который проходит 22 декабря в Витебске, подведут итоги уходящего года и поставят задачи на 2022 год, рассмотрят вопросы ремонта и производства сельхозтехники, чтобы до 1 марта 2022 года обеспечить готовность техники к весенне-полевым работам.





В Витебской области сложилась структура предприятий, обеспечивающих подготовку сельхозтехники к полевым работам. Участники Совета ознакомятся с работой ОАО «Западно-Двинский межрайагротехсервис», ОАО «Тираспольский агротехсервис» и ОАО «Витебский мотороремонтный завод». Гости посмотрят и узнают, как на этих предприятиях организованы обеспечение сельхозпредприятий запчастями, ремонт кормоуборочных комбайнов, энергонасыщенных тракторов и другой сельхозтехники, производство новой техники и вторичного рынка, работа дилерского центра.

















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