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  2. Подготовка ко второму белорусско-турецкому инвестиционному форуму обсуждена в Стамбуле

Подготовка ко второму белорусско-турецкому инвестиционному форуму обсуждена в Стамбуле

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак в Стамбуле принял участие в заседании Турецко-белорусского совета, который функционирует на базе Совета по внешнеэкономическим связям Турции ДЕЙК. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии.
 

«На заседании подведены итоги белорусско-турецкого экономического сотрудничества в текущем году и обсуждены планы по развитию внешнеэкономических связей между субъектами хозяйствования двух стран в 2021 году», – рассказали в посольстве.

 Стороны уделили внимание вопросу подготовки второго белорусско-турецкого инвестиционного форума, а также обсудили программу визита делегации Совета ДЕЙК в Беларусь в январе 2021 года с целью дальнейшей проработки двустороннего инвестиционного, финансового, транспортного и других направлений взаимодействия.


Фото: Посольство Беларуси в Турции
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