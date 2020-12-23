Подготовка ко второму белорусско-турецкому инвестиционному форуму обсуждена в Стамбуле

– рассказали в посольстве.Стороны уделили внимание вопросу подготовки второго белорусско-турецкого инвестиционного форума, а также обсудили программу визита делегации Совета ДЕЙК в Беларусь в январе 2021 года с целью дальнейшей проработки двустороннего инвестиционного, финансового, транспортного и других направлений взаимодействия.Фото: Посольство Беларуси в Турции