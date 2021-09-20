Подготовка и организация референдума, завершение уборочной в сельском хозяйстве и работа с людьми. Лукашенко поставил ряд задач новым руководителям на местах

Глава государства, принимая сегодня кадровые решения, обратил внимание вновь назначенных руководителей местных органов власти на подготовку и проведение референдума по изменениям в Конституцию:
– Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей. Хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции. Чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как и обещали, так и проведем референдум. Но организовать референдум – это наша задача, всех присутствующих за этим столом. У каждого свои будут функции. Но цель будет одна.
Что касается сельского хозяйства, то этот год выдался непростым для сельчан, заметил Александр Лукашенко:
– Сейчас надо не прозевать. Вы видите, что осень нам подкинула немало проблем. Особенно дожди – прошлая неделя и эта будет дождливой. В полях половина урожая. Кукуруза – за счет нее мы должны добрать зерно, которое нам нужно. Но особо не надо молиться на зерно. Если есть возможность и вы видите необходимость иметь силос из кукурузы, значит, надо заготавливать и силос. Просто надо на месте разобраться, что каждому хозяйству надо для того, чтобы прокормить свою скотину.
Что касается госзаказа, то здесь, по словам Президента, проблем нет ни по одной из культур:
– Практически госзаказ выполнен. Так что государство и люди будут обеспечены зерном в нужных количествах.
Президент поручил также обратить внимание на животноводство и в зависимости от потребностей либо брать с кукурузы зерно, законсервировав его в рукава, либо заготовить силос в траншею.
– Главное, чтобы были порядок и дисциплина. Ничего нельзя потерять. Все, что выращено, надо собрать, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Очень важно, по его словам, внимательно подойти к картофелю:
– Не так много у нас в специализированных хозяйствах этой культуры, но хозяйства умеют убирать. Сейчас это очень важно после дождей.
То же самое касается сахарной свеклы и других овощей.
Одним из приоритетов для местной вертикали остается работа с людьми, отметил Александр Лукашенко:
– Если мы хотим поддержки со стороны населения, белорусского народа, надо работать с народом.
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