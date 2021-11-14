Подъем зяби в хозяйствах Беларуси планируют завершить 21 ноября

рассказал Иван Крупко.Кроме того, он указал, что в Беларуси по текущим итогам получено 9,1 млн т зерна. Это зерновые колосовые, кукуруза на зерно и семена рапса. Ожидается, что также будет произведено 6 млн т молока, а это выше уровня прошлого года на 100 тыс. т. Объем полученного яйца вырастет на 103%.Что касается мяса, производство говядины увеличат на 7 тыс. т с ростом в 101,2%, а выработка свинины составит 450 тыс. т (это соответствует внутренним потребностям страны). Будет получено 665 тыс. т мяса.Отмечается, что на данный момент в республике посеяны озимые культуры. Это зерновые на площади 1 млн 520 тыс. га (это на 78 тыс. га больше уровня 2020-го). А также рапс на площади 404 тыс. га, что на 28 тыс. га больше, чем в прошлом году.