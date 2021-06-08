Поддержку спецфонда Президента получат 145 представителей талантливой молодежи

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Документом утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br 49 тыс. направлено на поддержку 145 представителей талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.