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  2. Поддержку спецфонда Президента получат 145 представителей талантливой молодежи

Поддержку спецфонда Президента получат 145 представителей талантливой молодежи

Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в 2021 году в размере Br 710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Документом утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br 49 тыс. направлено на поддержку 145 представителей талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.

Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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