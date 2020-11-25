Подарок жителям. Милиционеры и ветераны МВД обустроили зону отдыха для жителей Чечерска

– рассказалДля гостей также нарубили дров, спустя время планируется и установка мангала.Ранее силами чечерских милиционеров был облагорожен родник в деревне Рудня-Нисимковичская.Фото газеты "Чечерский вестник" и УВД Гомельского облисполкома