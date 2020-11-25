На лесной полянке вблизи автодороги в направлении деревни Заболотье Чечерского района правоохранители и ветераны райотдела установили и обустроили место отдыха для земляков.
– 27 ноября 1943 года наш район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Это своего рода подарок к такому важному для нашей родины дню. У меня появилась идея сделать что-то доброе и порадовать наших людей. Коллеги и ветераны поддержали, и мы приступили к работам. На это ушло пару дней, но трудились, как говорится, от темна до темна. В процесс включились и молодые сотрудники райотдела. Теперь в живописных местах есть зона отдыха с навесом и лавочками, санузлом, – рассказал начальник Чечерского РОВД Владимир Бухавцов.
Для гостей также нарубили дров, спустя время планируется и установка мангала.
Ранее силами чечерских милиционеров был облагорожен родник в деревне Рудня-Нисимковичская.
Фото газеты "Чечерский вестник" и УВД Гомельского облисполкома
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Подарок жителям. Милиционеры и ветераны МВД обустроили зону отдыха для жителей Чечерска
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