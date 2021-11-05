Подарки к 7 ноября. Лукашенко открывает в Могилеве кардиоцентр

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С появлением в Могилевской областной больнице новых кардиотерапевтического и кардиохирургического корпусов для жителей региона, имеющих проблемы с сердцем, становятся доступнее высокотехнологичные виды медицинской помощи.В 4-этажном кардиохирургическом корпусе площадью около 9 тысяч «квадратов» разместились реанимационное отделение на 18 коек, кардиохирургическое – на 30, трансплантации – на 10, приемное – с кабинетами рентгеновской компьютерной томографии и рентгенографии, 5 операционных, включая 1 гибридную, которая дает возможность кардио- и эндоваскулярным хирургам работать вместе, причем делать операции не только на сердце, но и на кровеносных сосудах: аорте, артериях головы.В 5-этажном кардиотерапевтическом корпусе площадью около 14,5 тысячи «квадратов» на 172 койко-места есть регистратура, кардиологическая консультация, отделение функциональной диагностики, реанимационно-анестезиологическое на 12 коек, 4 кардиологических по 40 коек и палаты интенсивной терапии.констатируетПоявление новейшего оборудования: компьютерного томографа, рентгеновского и УЗИ-аппаратов, консолей для реанимационных отделений, ангиографа – существенно расширило возможности функциональной диагностики. И это далеко не все плюсы.– перечисляет достоинства нового кардиоцентра. –По словам Анатолия Кулика, новые корпуса больницы возвели благодаря инвестпрограмме Могилевской области и госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2021–2025 годы», на строительство и закупку оборудования израсходовано более 82 миллионов рублей – это средства областного, республиканского бюджетов и спонсоров.К слову, первых пациентов кардиоцентр областной больницы примет уже завтра.А в могилевском микрорайоне Фатина завершили строительство многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В 2009 году в этом месте на улице Златоустовского стали возводить гребной канал, но из-за недостатка финансирования объект пришлось законсервировать. Недостроенное здание в 2020 году местные власти решили переделать в спортивный центр.Уникальный объект будет принимать жителей не только микрорайона Фатина, но и всего Могилева. Предусмотренные первой очередью строительства залы бокса, борьбы, настольного тенниса, тир для стрельбы из лука, комнаты для спортсменов, административные кабинеты и конференц-зал функционируют с весны. А с сентября горожане посещают сауну, тренажерный и фитнес-зал. Обустроены помещения под гостиницу и кафе.Теперь к завершению подошел второй этап строительства, предусматривающий возведение двух бассейнов. «Детский» – на четыре дорожки, 25 метров длиной. Второй бассейн на 50 метров с десятью дорожками сможет принимать даже международные старты. При необходимости передвижная платформа позволяет разделить его на две короткие воды.Отличными получились тренерские помещения и раздевалки: светлые, просторные, теплые. Основной бассейн хорошо просматривается с любого места на трибунах, а при желании повторы интересных моментов соревнований можно демонстрировать на большом экране.Кстати, комплекс будет объединяться с ЦОР по гребным видам спорта, сюда же переведут отделение плавания. В распоряжении пловцов все необходимое оборудование для учебно-тренировочного процесса и соревнований, например, два зала сухого плавания. Также имеется подъемник для людей с ограниченными возможностями.