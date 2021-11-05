Подарки к 7 ноября. Лукашенко открывает в Могилеве кардиоцентр

Глава государства сегодня посещает Могилев, где принимает участие в церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы. Также он откроет физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Фатина.
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С появлением в Могилевской областной больнице новых кардиотерапевтического и кардиохирургического корпусов для жителей региона, имеющих проблемы с сердцем, становятся доступнее высокотехнологичные виды медицинской помощи.
В 4-этажном кардиохирургическом корпусе площадью около 9 тысяч «квадратов» разместились реанимационное отделение на 18 коек, кардиохирургическое – на 30, трансплантации – на 10, приемное – с кабинетами рентгеновской компьютерной томографии и рентгенографии, 5 операционных, включая 1 гибридную, которая дает возможность кардио- и эндоваскулярным хирургам работать вместе, причем делать операции не только на сердце, но и на кровеносных сосудах: аорте, артериях головы.
В 5-этажном кардиотерапевтическом корпусе площадью около 14,5 тысячи «квадратов» на 172 койко-места есть регистратура, кардиологическая консультация, отделение функциональной диагностики, реанимационно-анестезиологическое на 12 коек, 4 кардиологических по 40 коек и палаты интенсивной терапии.
– Открытие полноценного кардиоцентра – значимое событие для всего региона. Его нам очень не хватало. Зато теперь удобнее станет и медикам, и пациентам, – констатирует заместитель главврача Могилевской областной клинической больницы по кардиотерапевтической помощи Наталья Северина. – Раньше кардиологические службы были рассредоточены по всему Могилеву. К примеру, человек ехал на прием к кардиологу, отсюда с заключением врача больной снова возвращался к терапевту. Больше этого делать не нужно: строительство новых корпусов позволило сконцентрировать помощь пациентам с сердечными патологиями в одном месте.
Появление новейшего оборудования: компьютерного томографа, рентгеновского и УЗИ-аппаратов, консолей для реанимационных отделений, ангиографа – существенно расширило возможности функциональной диагностики. И это далеко не все плюсы.
– Значительно уменьшится лист ожидания на открытые операции на сердце – с 18 месяцев до 3–4. А вот количество их на базе больницы увеличится: если раньше в год мы проводили 270 операций, теперь сможем до 500, – перечисляет достоинства нового кардиоцентра главврач больницы Анатолий Кулик. – Если раньше жителей области, страдающих мерцательной аритмией, направляли в столицу в РНПЦ «Кардиология», то теперь будем лечить у себя. Для проведения наиболее сложных, но вместе с тем малоинвазивных хирургических вмешательств появилась гибридная операционная. Преимущества таких операций в том, что после них пациентам не потребуется длительная реабилитация. Раньше человек 12 дней находился в больнице, еще 2 недели – на реабилитации, потом полгода на III группе инвалидности, а теперь уже через неделю сможет приступить к работе. Возросли и возможности приема консультативной поликлиники – с 500 до 700 пациентов в сутки. А в отделении трансплантации в будущем планируем освоить пересадку не только почек, но и печени.
По словам Анатолия Кулика, новые корпуса больницы возвели благодаря инвестпрограмме Могилевской области и госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2021–2025 годы», на строительство и закупку оборудования израсходовано более 82 миллионов рублей – это средства областного, республиканского бюджетов и спонсоров.
К слову, первых пациентов кардиоцентр областной больницы примет уже завтра.
А в могилевском микрорайоне Фатина завершили строительство многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В 2009 году в этом месте на улице Златоустовского стали возводить гребной канал, но из-за недостатка финансирования объект пришлось законсервировать. Недостроенное здание в 2020 году местные власти решили переделать в спортивный центр.
Уникальный объект будет принимать жителей не только микрорайона Фатина, но и всего Могилева. Предусмотренные первой очередью строительства залы бокса, борьбы, настольного тенниса, тир для стрельбы из лука, комнаты для спортсменов, административные кабинеты и конференц-зал функционируют с весны. А с сентября горожане посещают сауну, тренажерный и фитнес-зал. Обустроены помещения под гостиницу и кафе.
Теперь к завершению подошел второй этап строительства, предусматривающий возведение двух бассейнов. «Детский» – на четыре дорожки, 25 метров длиной. Второй бассейн на 50 метров с десятью дорожками сможет принимать даже международные старты. При необходимости передвижная платформа позволяет разделить его на две короткие воды.
Отличными получились тренерские помещения и раздевалки: светлые, просторные, теплые. Основной бассейн хорошо просматривается с любого места на трибунах, а при желании повторы интересных моментов соревнований можно демонстрировать на большом экране.
Кстати, комплекс будет объединяться с ЦОР по гребным видам спорта, сюда же переведут отделение плавания. В распоряжении пловцов все необходимое оборудование для учебно-тренировочного процесса и соревнований, например, два зала сухого плавания. Также имеется подъемник для людей с ограниченными возможностями.