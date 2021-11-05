Подарки к 7 ноября. К празднику в Беларуси открываются значимые социальные объекты

В Беларуси ко Дню Октябрьской революции стало доброй традицией практически в каждом регионе вводить в строй новые транспортные, промышленные и социальные объекты. Рассказываем о наиболее значимых.
Выступая сегодня в Могилеве, Президент признался: он долго думал, как именно сохранить в стране традицию празднования Великого Октября, чтобы его восприняли современники. Решение было принято следующее: именно к 7 ноября по всей стране открывают социально значимые объекты.
– В канун 7 ноября все начальники – большие и малые, сверху и донизу – должны приехать к людям и отчитаться перед ними. Но не только словами, а конкретными делами, – отметил он. – И никогда, как бы кому-то сегодня ни хотелось, не прервем историю этих трудовых подвигов наших предков. Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время белорусов ни гражданская, ни Великая Отечественная война. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей.
Сегодня Александр Лукашенко торжественно открыл кардиохирургический и кардиотерапевтический корпуса Могилевской областной клинической больницы.
Президент также принял участие в открытии многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в могилевском микрорайоне Фатина.
В новом могилевском комплексе есть залы борьбы, бокса, настольного тенниса, фитнеса, тренажерный зал, тир для стрельбы из лука, русская баня, кафе. К зданию также корпус, в котором разместились бассейны. Самый большой из них позволит Могилеву принимать международные соревнования по плаванию. Кроме того, в здании плавательных бассейнов оборудованы специализированные спортивные залы для водных видов спорта.
Вместе с тем Глава государства напомнил: к вопросу строительства новых больниц и школ в стране будут подходить выверенно. Необходимо совершенствовать и выводить на уровень мировых стандартов существующие учреждения.
Сегодня торжественно открыли реконструированный участок автодороги Р23 Минск - Микашевичи от Слуцка до Солигорска. Дорожники чуть более чем за год провели реконструкцию 15 км дороги, возведя четырехполосную магистраль. В планах продолжать реконструкцию Р23 по параметрам первой категории до Старобина.
- Я убежден, что открываемый сегодня участок магистрали накануне 7 ноября станет очередным хорошим этапом в построении сильного и процветающего государства – нашей Родины Республики Беларусь, - отметил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на открытии магистрали.
Ясли-сад № 578 в столичном ЖК «Минск мир» стали еще одним подарком минчанам в преддверии праздника 7 ноября. Поздравить с открытием многодетных мам и их детей, которые будут посещать данное учреждение, приехала Глава Совета Республики Национального собрания.
- Я уверена, что здесь созданы все условия для развития наших детей, - отметила Наталья Кочанова.
Современный многофункциональный ФОК открыли в Бабиничах, а обновленный спорткомплекс – в Орше. Их реконструировали в рамках Программы развития Оршанского района до 2023 года.
– Ввод комплекса в Бабиничах – большой поворот не только для агрогородка, но и для близлежащих населенных пунктов, Орши. Это – новые рабочие места, возможность заниматься спортом, оздоравливаться, в конечном счете, привлечение молодежи на село, а, значит, будущее региона, - поздравил с открытием объекта председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.
Двухэтажное здание спорткомплекса "Импульс" сегодня открыли в Иваново.
Спорткомплекс включает в себя спортивный игровой зал, бассейн для оздоровительного плавания для взрослых, детский бассейн для обучения плаванию, зал для подготовительных занятий, банный комплекс с финской сауной и турецкой баней с бассейном для окунания и комнатой отдыха.
Современный центр развития ребенка «Планета детства» на 330 мест открыли в Солигорске. Такой подарок ко Дню Октябрьской революции подготовило ОАО «Беларуськалий».
В Климовичах ввели в эксплуатацию 40-квартирный дом. В нем одиннадцать квартир для многодетных семей и еще восемь арендных квартир для молодых специалистов.
В Чечерске к 7 ноября также ввели в строй многоквартирный дом. Там будут жить 30 многодетных семей и 15 молодых специалистов.
В агрогородоке Радомля и Каменка открылись две станции обезжелезивания. Необходимость в строительстве была вызвана тем, что в этих населенных пунктах в питьевой воде обнаружено превышение нормы содержания железа.
/Будет дополнено/