Подарки и помощь с трудоустройством: Белорусский союз женщин навестил воспитанниц спецучилища

«Петриковское государственное специальное профессионально-техническое училище закрытого типа № 1 легкой промышленности» – учреждение особое. Сюда попадают несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания. Каждая из этих 26 девочек в возрасте от 12 до 18 лет в жизни уже успела оступиться, но сейчас они получили шанс на исправление, рассказываетДевочки получают не только общее среднее образование, но и специальности швеи и термоотделочника. 40 процентов из них потом навсегда связывают жизнь с этой профессией. Татьяна Билас провела для гостей экскурсию по учреждению, а потом воспитанницы организовали праздничный концерт. Девочки здесь талантливые, танцуют и поют с большим удовольствием.подарила девушкам наборы косметики и пожелала быть красивыми снаружи и внутри.тоже поделилась с воспитанницами училища собственным опытом: по первому образованию она швея, много трудилась и сейчас занимает высокую должность. Девушкам она подарила одежду для занятий физкультурой и спортом.Уже после торжества Татьяна Лугина пообщалась со всеми девочками и заверила: если кто-то из них захочет связать свою жизнь с легкой промышленностью, то помощь в трудоустройстве они получат обязательно.