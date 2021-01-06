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Подарки и помощь с трудоустройством: Белорусский союз женщин навестил воспитанниц спецучилища

Представительницы самой массовой женской организации Беларуси в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» посетили Петриков. С воспитанницами специального профессионально-технического училища встретились председатель концерна «Беллегром» Татьяна Лугина и генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич. Гостьи приехали с подарками и добрым напутствием: добиться высот может любая девушка. 


«Петриковское государственное специальное профессионально-техническое училище закрытого типа № 1 легкой промышленности» – учреждение особое. Сюда попадают несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания. Каждая из этих 26 девочек в возрасте от 12 до 18 лет в жизни уже успела оступиться, но сейчас они получили шанс на исправление, рассказывает директор училища Татьяна Билас:


– У каждой своя история и непростая судьба, но мы делаем все, чтобы воспитать из них настоящих людей. У нас они находятся от года до двух, активно участвуют в мероприятиях по патриотическому, трудовому и семейному воспитанию, формированию здорового образа жизни. 



Девочки получают не только общее среднее образование, но и специальности швеи и термоотделочника. 40 процентов из них потом навсегда связывают жизнь с этой профессией. Татьяна Билас провела для гостей экскурсию по учреждению, а потом воспитанницы организовали праздничный концерт. Девочки здесь талантливые, танцуют и поют с большим удовольствием.  Генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич подарила девушкам наборы косметики и пожелала быть красивыми снаружи и внутри.


– Каждая из вас умница и красавица. Даже если человек однажды оступился, он всегда может перейти на правильную сторону. Я хочу, чтобы вы знали, что каждая из вас может достичь любых высот. Я, к примеру, единственная женщина в стране, возглавляющая промышленный холдинг. 

Глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина тоже поделилась с воспитанницами училища собственным опытом: по первому образованию она швея, много трудилась и сейчас занимает высокую должность. Девушкам она подарила одежду для занятий физкультурой и спортом.


– 2020 год еще раз продемонстрировал, что главное в жизни – здоровье. Поэтому со здоровым образом жизни нужно крепко подружиться! А еще я желаю вам, чтобы вы всегда стремились в жизни чего-то достичь. Главное – мечтать и желать, и к этим мечтам идти через труд, с честью и достоинством преодолевать все препятствия. 


Уже после торжества Татьяна Лугина пообщалась со всеми девочками и заверила: если кто-то из них захочет связать свою жизнь с легкой промышленностью, то помощь в трудоустройстве они получат обязательно. 
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Фото: Артем ГУСЕВ
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