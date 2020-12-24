«Подарить теплоту души может каждый из нас»: издательский дом «Беларусь сегодня» присоединился к акции «Наши дети»

Побывать у Деда Мороза? Легко. Воспитанники Городейской вспомогательной школы-интерната в этом убедились лично, встретив сказочного персонажа на традиционном новогоднем представлении. Хороводы вокруг елки, песни, танцы и победа над Бабой-ягой и Кощеем – вот чем запомнится этот праздник. Не меньший восторг вызвали и подарки, которые с трепетом выбирали сотрудники издательского дома. Благодарность в детских глазах дорогого стоит, говоритНужные, а главное практичные подарки в этом году получили 88 воспитанников школы-интерната. Гигиенические принадлежности, дорожные сумки, футбольные и волейбольные мячи пришлись как нельзя кстати. Помимо этого, на перечисленные нашим издательским домом средства учреждение приобрело напольное покрытие, двери, металлические стеллажи, сантехнические изделия и спортинвентарь.– уверена Елена Белькевич. –