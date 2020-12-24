Без чего нельзя представить Новый год? Без запаха хвои и мандаринов, огней гирлянд и подарков под елкой. И конечно же, без уже ставшей традиционной республиканской акции «Наши дети». Она находит отклик у тысяч неравнодушных людей, среди которых и сотрудники издательского дома «Беларусь сегодня».
Побывать у Деда Мороза? Легко. Воспитанники Городейской вспомогательной школы-интерната в этом убедились лично, встретив сказочного персонажа на традиционном новогоднем представлении. Хороводы вокруг елки, песни, танцы и победа над Бабой-ягой и Кощеем – вот чем запомнится этот праздник. Не меньший восторг вызвали и подарки, которые с трепетом выбирали сотрудники издательского дома. Благодарность в детских глазах дорогого стоит, говорит директор школы-интерната Елена Белькевич:
– В канун Нового года ребята всегда с нетерпением ждут дорогих сердцу подарков, которые очень пригодятся. Мы чувствуем и очень ценим внимательное отношение, любая помощь для нас очень важна и значима.
Нужные, а главное практичные подарки в этом году получили 88 воспитанников школы-интерната. Гигиенические принадлежности, дорожные сумки, футбольные и волейбольные мячи пришлись как нельзя кстати. Помимо этого, на перечисленные нашим издательским домом средства учреждение приобрело напольное покрытие, двери, металлические стеллажи, сантехнические изделия и спортинвентарь.
– Наша школа-интернат стала еще уютнее, – уверена Елена Белькевич. – Не зря говорят: подарить теплоту души и веру в чудо может каждый из нас. Пусть они придут в каждый дом.
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«Подарить теплоту души может каждый из нас»: издательский дом «Беларусь сегодня» присоединился к акции «Наши дети»
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