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Подарить детям сказку. Дмитрий Воронюк принял участие в акции "Наши дети"

В коридорах Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития уже витает новогоднее настроение. В фойе разноцветными огоньками сияет красавица-елка, окна украшены вытинанками, а из классов доносятся рождественские мелодии. Воспитанники так ждали праздник, что он пришел к ним раньше времени, вместе с участниками благотворительной акции «Наши дети».


В Ивенецком доме-интернате проживают 43 человека, 35 из них еще не исполнилось 18 лет. И малыши, и подростки, и взрослые одинаково верят в чудеса и ждут их, признается директор Елена Петрашкевич:

– Рождество и Новый год – любимые праздники наших воспитанников, поэтому к ним мы начинаем готовиться заранее. Уже с начала декабря ребята рисуют плакаты, разучивают стихи, ставят танцы, украшают блоки, в которых живут, мастерят поделки и, конечно, пишут письма Деду Морозу, у некоторых в одно все пожелания не вмещаются, поэтому отправляют волшебнику сразу несколько конвертов. Они не заказывают чего-то запредельного, у каждого своя маленькая просьба. Одни хотят новую игрушку, интересную книгу или варежки, другие мечтают найти под елкой спортивный костюм и кроссовки.

Часть желаний воспитанников Ивенецкого дома-интерната исполнилась благодаря участникам акции «Наши дети». Во вторник команда добрых волшебников передала заветные подарки. В гости к ребятам заехал и первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк:

– Каждый ребенок верит в сказку и задача нас, взрослых, эту сказку им подарить. Но заботиться об окружающих нужно не только перед новогодними и рождественскими праздниками, поэтому подобных проектов должно быть больше – они делают всех нас лучше. 


В связи с эпидемиологической ситуацией от концерта для гостей в этом году пришлось отказаться. Но ни один взрослый не уехал из дома-интерната без ответного презента: дети передали им открытки с поздравлениями и новогодние сапожки, которые смастерили своими руками. 

Фото БРСМ
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