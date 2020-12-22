Подарить детям сказку. Дмитрий Воронюк принял участие в акции "Наши дети"

В Ивенецком доме-интернате проживают 43 человека, 35 из них еще не исполнилось 18 лет. И малыши, и подростки, и взрослые одинаково верят в чудеса и ждут их, признается директор Елена Петрашкевич:Часть желаний воспитанников Ивенецкого дома-интерната исполнилась благодаря участникам акции «Наши дети». Во вторник команда добрых волшебников передала заветные подарки. В гости к ребятам заехал и первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк:В связи с эпидемиологической ситуацией от концерта для гостей в этом году пришлось отказаться. Но ни один взрослый не уехал из дома-интерната без ответного презента: дети передали им открытки с поздравлениями и новогодние сапожки, которые смастерили своими руками.Фото БРСМ