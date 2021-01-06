Неподвижного человека на железнодорожных путях на перегоне Жлобин Подольский – Мормаль, примерно в семи километрах от райцентра, заметил машинист проходившего рядом пассажирского состава из Витебска. Он сообщил диспетчеру. На место происшествия выехала бригада железнодорожников. У погибшего мужчины оказалась несовместимая с жизнью травма головы.
Фото носит иллюстративный характер
– Установлена его личность. Это житель Могилева 1938 года рождения. В его карманах оказалось несколько проездных билетов, – сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Обстоятельства гибели пожилого могилевчанина, как и то, почему он оказался под Жлобином, выясняет следственно-оперативная группа. По данным Гомельской транспортной прокуратуры, это первое происшествие на железной дороге в наступившем году. За прошлый год происшествий зафиксировано девять. Большинство из них закончились смертью. Актуальным остается призыв соблюдения ППД на железных дорогах, в данном случае речь идет еще и о более ответственном контроле за пожилыми людьми.
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Под Жлобином на железной дороге погиб пожилой житель Могилева
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК