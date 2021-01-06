Под Жлобином на железной дороге погиб пожилой житель Могилева

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, – сообщилОбстоятельства гибели пожилого могилевчанина, как и то, почему он оказался под Жлобином, выясняет следственно-оперативная группа. По данным Гомельской транспортной прокуратуры, это первое происшествие на железной дороге в наступившем году. За прошлый год происшествий зафиксировано девять. Большинство из них закончились смертью. Актуальным остается призыв соблюдения ППД на железных дорогах, в данном случае речь идет еще и о более ответственном контроле за пожилыми людьми.