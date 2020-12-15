Спасатели вытащили корову из полыньи, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Инцидент произошел днем 14 декабря в агрогородке Верейки Волковысского района. В райотдел МЧС обратилась местная жительница и сообщила, что под лед провалилась корова.
По предварительной информации, стадо находилось на поле, после чего животные спустились к реке, чтобы попить. Одна из коров вышла на лед и провалилась. Сельчанам не удалось самостоятельно вытащить животное. Вызвали спасателей.
Прибывшие на место бойцы МЧС срезали металлическое ограждение на мосту возле водоема, затем обвязали корову спасательными веревками и при помощи лебедки на автоцистерне вытащили животное на берег. Отмечается, что спасательная операция продлилась 20 минут.
Корова не пострадала.
Фото: МЧС
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Под Волковыском спасатели вытащили из полыньи корову
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