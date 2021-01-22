Под Волковыском на переезде легковушка попала под поезд

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БЕЛТА

Инцидент произошел днем 21 января на одном из переездов неподалеку от районного центра. Женщина, находясь за рулем Opel, двигалась в сторону поселка Красносельский. На переезде загорелся запрещающий сигнал. Машина остановилась, но затем выехала на пути. Машинист поезда совершил экстренное торможение, сильного удара удалось избежать. 58-летняя женщина получила ушибы.В ходе опроса она пояснила, что остановилась перед переездом, включила передачу и стала разговаривать по телефону. В это время ее нога соскочила с педали и легковушка выкатилась на пути.Стоянка поезда после инцидента составила 66 минут.