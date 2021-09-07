Под влиянием Венеры: со второй половины сентября эти знаки зодиака с головой окунутся в любовь

Начиная с середины месяца и вплоть до самой зимы жизнь некоторых знаков зодиака наполнится положительной энергией, волнующими чувствами и романтическими приключениями. Кто попадет под влияние Венеры? Ищите себя в списке везунчиков!







Овен

Волна сильных чувств накроет Овнов в середине сентября. Всегда четкие и трезвомыслящие Овны начнут вести себя безрассудно в проявлении чувств к своему партнеру. Избежать потери контроля и адекватности Овнам удастся только с помощью поддержки близких. Представителям этого знака стоит помнить, что мера важна во всем, даже в самых искренних и трепетных чувствах. Влияние Венеры пойдет на пользу одиноким Овнам – очень велика вероятность встретить вторую половинку в этот период.

Рак

Любимчиками Венеры с середины сентября будут представители знака Рак. Они будут в центре внимания противоположного пола везде, где бы ни появились. Однако никакой легкомысленности ни в поступках, ни в мыслях Раки себе позволять не будут. Одинокие Раки с большой долей вероятности встретят своего человека – того самого, с которым захотят создать семью, причем не откладывая это в долгий ящик. Семейные Раки погрузятся в домашний уют, чем заслужат повышенное внимание со стороны супруга.

Водолей

Под влиянием Венеры внимание Водолеев переключится на близкое окружение, на многих давних знакомых они посмотрят по-новому. Волнующая энергетика, которая будет исходить от Водолеев, послужит хорошим толчком для начала романтических отношений. Представители этого знака будут чувствовать себя уютно и спокойно с новым партнером. Это положительно скажется и на профессиональной деятельности Водолеев. Отношения, которые завяжутся в этот период, будут крепкими и гармоничными.