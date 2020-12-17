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В позапрошлый век перенеслись учащиеся и студенты в Витебске на областном новогоднем балу

Под властью Терпсихоры

Областной новогодний бал закружил в Витебске 40 пар лучших учащихся и студентов в рамках благотворительной акции «Наши дети».


Эта новогодняя акция призвана донести частичку праздника до каждого ребенка. Задача взрослых – никого не обделить вниманием.

Подарки получат не только дети, но и детские учреждения, которые нуждаются в музыкальных инструментах, спортивном инвентаре и снаряжении. Праздник должен быть для всех, – уверен председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.


Областной новогодний бал с участием руководства области стал подарком для 80 лучших студентов витебских вузов – медуниверситета, ветакадемии, техноложки, ВГУ им. П. Машерова и Полоцкого госуниверситета, а также учащихся Витебского и Полоцкого кадетских училищ, которые отличились в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Это победители различных творческих и научных республиканских и международных фестивалей и конкурсов, именные стипендиаты, участники научных конференций, волонтерского и студотрядовского движения, молодежных отрядов охраны правопорядка.


Многие из приглашенных учащихся и студентов занимались раньше или сейчас в танцевальных коллективах. Ребята разучивали заранее с хореографами все па танцев позапрошлого века, обучались этикету и манерам того времени.

Всегда хотелось принять участие в таком масштабном мероприятии да еще в красивом костюме, с красивыми танцами и с почетными гостями. Очень интересно окунуться в атмосферу XIX века, – поделился впечатлением второкурсник медуниверситета, активист Кирилл Кубраков, завораживающий бархатный голос которого обрек его быть ведущим концертных программ в альма-матер. – Пока до конца не определился, какую выбрать специализацию, но мне интересны нейрохирургия, спортивная медицина и медицинская кибернетика.


Кирилл кружил в паре с будущим фармацевтом-провизором, студенткой 3-го курса того же вуза Анастасией Мицкевич, участницей ансамбля спортивного бального танца «Квикстеп», лауреатом Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников, победителем Международного фестиваля танцевального искусства Dance power.

Приветствуя участников мероприятия, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что областной новогодний бал становится уже красивой традицией, нужно брать все лучшее из того благородного исторического времени и приумножать.


Среди вас наверняка есть не только таланты, но и гении. Вы взяли хороший старт. Успех приходит к тому, кто не щадя сил стремится к цели. Приумножайте свою славу и славу отцов, славу нашей Витебской области. Время летит быстро. За вами – будущее. Не успеете оглянуться, как кому-то из вас придется руководить предприятием или страной, кому-то быть конструктором. Но какое бы направление вы ни выбрали, будьте и дальше лучшими, не растеряйте себя, – напутствовал талантливую молодежь Николай Николаевич.


Затем юноши и девушки оказались во власти Терпсихоры, и начался настоящий бал, который открыл полонез, а затем звучали вальс, венгерка, падепатинер. Сегодняшние молодые люди, привыкшие идти в ногу со временем, смогли пропитаться духом прошедшей эпохи и перенестись во вдохновляющую атмосферу XIX века, став грациозными дамами и благовоспитанными кавалерами. Помогли им в этом артисты Витебской областной филармонии. Весь вечер звучала музыка в исполнении симфонического оркестра, а солисты Сергей Белоусов и Оксана Новикова исполнили арии из оперетты «Летучая мышь». Тон балу задавал заслуженный ансамбль классического танца «Пируэт».


Традиционные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка устроили для молодежи игровые забавы тоже в стиле позапрошлого века.

На память у молодых людей останется общее фото, подарок из сундука Деда Мороза и яркие впечатления от танцевального вечера, который завершился вальсом Штрауса и праздничным фейерверком.












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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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