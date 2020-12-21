Под Светлогорском в ДТП погибла девушка-пассажир, еще три человека пострадали

– сообщают в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.В результате 32-летняя пассажирка иномарки погибла на месте, пострадали два других молодых пассажира и сам водитель легковушки. Их доставили в больницу. Проводится проверка.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома