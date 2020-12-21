ДТП произошло на 24-м километре автодороги Светлогорск – Сосновый Бор – Полесье в седьмом часу вечера.
– Автомобиль Mercedes под управлением 47-летнего водителя двигался со стороны деревни Мормовичи в направлении деревни Просвет. Он врезался в автомобиль "Урал", водитель которого остановился ближе к правому краю проезжей части, чтобы помочь человеку. Тот сидел на обочине. Мужчина решил, что ему может быть плохо, – сообщают в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
В результате 32-летняя пассажирка иномарки погибла на месте, пострадали два других молодых пассажира и сам водитель легковушки. Их доставили в больницу. Проводится проверка.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Под Светлогорском в ДТП погибла девушка-пассажир, еще три человека пострадали
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