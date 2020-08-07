Под Слуцком сельчанин из мести сжег машину и набросился с топором на милиционеров

Инцидент произошел ночью 1 августа – во дворе частного дома в деревне Малая Подерь Слуцкого района сгорел автомобиль. Владелец предположил, что иномарку могли поджечь.





Потерпевший работает начальником охраны на районном комбинате хлебопродуктов. Выяснилось, что накануне происшествия он поругался с местным индивидуальным предпринимателем, который занимается грузоперевозками, рассказали в пресс-службе МВД. Тот привез на предприятие сырье, не соблюдая санитарные нормы, в итоге фуру не разгрузили. Обиженный предприниматель решил отомстить.





С приготовленным «коктейлем Молотова» он поехал к обидчику, разлил горючую жидкость по салону автомобиля, который был не заперт, и поджег.





Убегая, 42-летний злоумышленник забыл на месте преступления бутылку с горючей смесью.





Утром оперативники приехали домой к подозреваемому. Однако предприниматель схватился за топор и начал угрожать милиционерам, выгоняя их со двора. Остановить нападавшего пыталась его мать.

Сельчанина задержали и водворили в ИВС. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.