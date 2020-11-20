Под Рогачевом женщина попала под дизель. Она в тяжелом состоянии

– рассказалПо данным транспортной прокуратуры, в регионе это девятый несчастный случай на железных дорогах с начала года. Семеро пострадавших скончались. За прошлый год на Гомельщине на этой территории произошло семнадцать несчастных случаев. Прокуратура в очередной раз напоминает о том, что железная дорога – место повышенной опасности, где надо смотреть в оба и соблюдать правила.