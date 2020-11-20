Инцидент произошел на 254-м километре железнодорожного перегона Старосельский – Рогачев, примерно в километре от райцентра. В 19:15. Шел дизель Могилев – Рогачев. Машинист заметил человека, который шел по путям в том же направлении, что и поезд, подал упреждающий сигнал. Человек не среагировал, машинист применил экстренное торможение. К сожалению, избежать наезда на пешехода не удалось.
– Пострадавшей оказался женщина 50–55 лет. С тяжелыми травмами ее достали в медучреждение. Ее личность устанавливается, – рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
По данным транспортной прокуратуры, в регионе это девятый несчастный случай на железных дорогах с начала года. Семеро пострадавших скончались. За прошлый год на Гомельщине на этой территории произошло семнадцать несчастных случаев. Прокуратура в очередной раз напоминает о том, что железная дорога – место повышенной опасности, где надо смотреть в оба и соблюдать правила.
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Под Рогачевом женщина попала под дизель. Она в тяжелом состоянии
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