На днях под Новогрудком заметили новый для Беларуси вид птиц – серого жаворонка. Об этом сообщает общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны".
Серый жаворонок – южный вид. Это один из самых маленьких по размеру жаворонков.
На данный момент в Беларуси регистрировались только четыре вида жаворонков: рогатый, полевой, лесной и хохлатый. Рогатый прилетает только зимой, а остальные гнездятся в Беларуси.
Впервые в прошлом году серый жаворонок был зарегистрирован в Польше, и это единственная регистрация там. В этом году данный вид был зарегистрирован в Литве, недавно – в Финляндии.
Серый жаворонок станет 337-м видом в списке птиц Беларуси после утверждения Белорусской орнито-фаунистической комиссией.
Фото: ptushki.org
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Под Новогрудком заметили новый для Беларуси вид птиц – серого жаворонка
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