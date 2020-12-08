Двое жителей Калинковичей выехали на легковушке из лесу поздно вечером. Их остановили сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. В этом месте, расположенном рядом с садоводческим товариществом, не однажды задерживали распространителей психотропов, поэтому, увидев беспокойство задержанных, инспекторы поставили в известность милицию.
Мужчинами занялись бойцы наркоконтроля и нашли у них сверток с белым порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это особо опасный психотроп амфетамин, вес 2 грамма.
– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ. Идет следствие, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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Под Мозырем оперативники задержали двоих калинковичан с амфетамином
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