Под Мозырем оперативники задержали двоих калинковичан с амфетамином

Мужчинами занялись бойцы наркоконтроля и нашли у них сверток с белым порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это особо опасный психотроп амфетамин, вес 2 грамма., – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Фото УВД Гомельского облисполкома