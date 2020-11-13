В Молодечненском районе сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми нашли мини-плантацию каннабиса. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.
Два куста наркосодержащего растения, а также семь вкопанных в землю ведер были найдены в лесном массиве вблизи деревни Вередово Молодечненского района.
Выяснилось, что растение в своем составе содержит особо опасное психотропное вещество – тетрагидроканнабинол, что является наркотическим средством. Сотрудники наркоконтроля изъяли более 130 г зелья, посевы конопли уничтожили.
Личность хозяина плантации установлена. Им оказался 38-летний житель Молодечно. Мужчина был задержан днем ранее. По месту жительства подозреваемого оперативники изъяли около 40 г высушенной травы. Экспертиза подтвердила, что это опасное наркотическое средство – марихуана.
В ходе опроса задержанный признался, что продавать запрещенное вещество не намеревался, выращивал растение исключительно для собственного потребления.
Действиям мужчины дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 328 и 329 УК РБ. Было установлено, что ранее в поле зрения сотрудников наркоконтроля молодечненец не попадал.
Фото: УВД Минского облисполкома
Опубликовано:
466
Под Молодечно правоохранители обнаружили мини-плантацию конопли
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter