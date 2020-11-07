Под Минском открывается экорынок

На крытом рынке, рассчитанном на 140 торговых мест, созданы условия для организации продажи фермерами, предприятиями и гастроэнтузиастами всех видов сельскохозяйственной продукции – мясной, молочной, овощной, рыбной. Здесь можно будет также купить фрукты, грибы, ягоды, зелень, яйца, гастрономию, бакалею. Оборудованы удобные места для реализации продукции, выращенной на собственном подворье.Сегодня на территории торгового комплекса начнут также работать фирменные магазины крупнейших предприятий Минской области: агрокомбинатов «Дзержинский» и «Ждановичи», «ГМЗ N1», предприятия «Велес-Мит», Борисовского мясокомбината и других.В день открытия рынка обещана и насыщенная культурная программа. Пройдут промо-акции, дегустации, розыгрыши призов. Здесь же начала работу сельскохозяйственная ярмарка.