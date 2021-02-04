Расположенный в Минской области завод «Штадлер Минск» начал испытание пятивагонного поезда. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.
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Подвижный состав данного типа станет первым для Белорусской железной дороги. Он будет относиться к межрегиональным линиям бизнес-класса. Его преимущество – стильный дизайн, комфорт и высокая скорость.
В этом году БЖД получит три электропоезда, в следующем – 7.
FLIRT – одна из самых известных моделей поездов "Штадлер" во всем мире. Заказ для Беларуси формировался, в том числе с учетом пожеланий пассажиров. В числе комфортных опций – места для велосипедов и колясок, а также кондиционеры с модулем обработки воздуха.
– Теперь пассажиры будут ощущать еще больший комфорт, в составах будет WI-FI, есть усилитель для мобильного интернета и GSM. Будут более удобные сиденья во втором и первом классе. Три поезда мы используем не только для запуска, они пройдут все эти тесты вместе с институтами и государственными авторитетами и получат сертификаты, – пояснил директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер.
Сегодня на Белорусской железной дороге курсирует 18 электропоездов производства швейцарской компании. А в географии актуальных заказов в Фаниполе – контракты с Норвегией, Венгрией, Словенией и Азербайджаном.
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Под Минском испытывают первый для БЖД пятивагонный электропоезд
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