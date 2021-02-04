Под Минском испытывают первый для БЖД пятивагонный электропоезд

Скриншот из видео

Подвижный состав данного типа станет первым для Белорусской железной дороги. Он будет относиться к межрегиональным линиям бизнес-класса. Его преимущество – стильный дизайн, комфорт и высокая скорость.В этом году БЖД получит три электропоезда, в следующем – 7.FLIRT – одна из самых известных моделей поездов "Штадлер" во всем мире. Заказ для Беларуси формировался, в том числе с учетом пожеланий пассажиров. В числе комфортных опций – места для велосипедов и колясок, а также кондиционеры с модулем обработки воздуха.пояснил директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер.Сегодня на Белорусской железной дороге курсирует 18 электропоездов производства швейцарской компании. А в географии актуальных заказов в Фаниполе – контракты с Норвегией, Венгрией, Словенией и Азербайджаном.