Закладчики наркотиков были установлены и задержаны оперативниками УВД Минского облисполкома. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Парни были задержаны вблизи Логойска. В арендном автомобиле милиционеры обнаружили сверток с пара-метилэфедроном весом 100 гр. Его планировалось доставить в съемную квартиру в столице и расфасовать на мелкие партии. При себе у парней нашли немного гашиша для собственного потребления. В жилище у иностранцев были весы, пакетики и изолента для фасовки и упаковки товара.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые обучаются в белорусских вузах.
Видео МВД
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Под Логойском за распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца
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