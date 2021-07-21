Под Логойском за распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца

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На протяжении месяца 21-летний и 27-летний иностранные студенты делали тайники и размещали магниты с пара-метилэфедроном. Саму "химию" получали в оптовых схронах, расположенных на территории Минской области.Парни были задержаны вблизи Логойска. В арендном автомобиле милиционеры обнаружили сверток с пара-метилэфедроном весом 100 гр. Его планировалось доставить в съемную квартиру в столице и расфасовать на мелкие партии. При себе у парней нашли немного гашиша для собственного потребления. В жилище у иностранцев были весы, пакетики и изолента для фасовки и упаковки товара.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые обучаются в белорусских вузах.Видео МВД