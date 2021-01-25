Под Калинковичами при столкновении легковушек зажало пассажирку, ее вызволяли спасатели

Обе получили серьезные механические повреждения. В одной из них оказалась зажата пассажирка 1960 года рождения. На место происшествия прибыли не только сотрудники ГАИ, но и спасатели, чтобы вызволить женщину., – рассказалаОбстоятельства происшествия уточняются.Фото: МЧС