ДТП произошло поздно вечером на трассе Р31, в двух километрах от деревни Тидов. Столкнулись две иномарки.
Обе получили серьезные механические повреждения. В одной из них оказалась зажата пассажирка 1960 года рождения. На место происшествия прибыли не только сотрудники ГАИ, но и спасатели, чтобы вызволить женщину.
– При помощи гидравлического инструмента пострадавшую деблокировали и передали медикам «скорой». Те доставили ее в больницу – женщина получила различные травмы, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: МЧС
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Под Калинковичами при столкновении легковушек зажало пассажирку, ее вызволяли спасатели
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