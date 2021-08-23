Под Гродно бесправник спровоцировал погоню и вылетел в кювет

Фото:

БЕЛТА

Инцидент произошел утром 22 августа в деревне Стриевка. Сотрудники подразделения "Дельта" во время службы обратили внимание на движущийся автомобиль Mitsubishi. Они подали водителю сигнал остановиться, однако тот никак не отреагировал. Началось преследование. В результате на гравийной дороге машина вылетела в кювет. Водитель попытался скрыться в лесу, но его задержали.В ГАИ отметили, что у 51-летнего мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Известно, что в октябре прошлого года его уже задерживали за вождение в нетрезвом виде. Теперь бесправнику грозит уголовная ответственность.