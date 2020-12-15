Смертельное ДТП произошло на автодороге «Подъезд к Гомелю» в поселке Большевик, примерно в восемь вечера.
– Автомобиль Hyundai Aссent под управлением 50-летней женщины-водителя не пропустил на обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе 34-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте. Погибший был обозначен световозвращающими элементами, – сообщила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства трагедии уточняются.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Под Гомелем женщина-водитель насмерть сбила пешехода с фликерами
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