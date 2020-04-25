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  2. Под Гомелем заложили березовую рощу в честь 75-летия Победы

Под Гомелем заложили березовую рощу в честь 75-летия Победы

Сегодня в рамках республиканского субботника в Гомельском районе посадили березовую рощу. Место выбрано не случайно – поселок Юбилейный, он граничит с поселком Победа. Получается юбилей Победы! В честь него здесь будут расти теперь 75 берез.

Новый сквер-роща, это еще одна память о нашем важном героическом прошлом, признается председатель Гомельского районного исполнительного комитета Елена Алексина:

- Эти березы, как символ возрождения нашей страны. Наверное, в каждой белорусской семье есть связь с той страшной войной. У меня лично два деда погибли. Один на фронте. Второго в Буда-Кошелевском районе расстреляли гитлеровцы. За связь с партизанами были казнены мой дядя и тетя с мужем. Трагедией войны пронизана наша история. Тем важнее эта Великая Победа и ее юбилей для всего народа.
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