Смертельное ДТП произошло в агрогородке Еремино Гомельского района.
– 40-летний водитель автомобиля Mondeo при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику ГАЗ, который двигался по главной дороге. Им управлял 23-летний водитель. Произошло столкновение автомобилей. Водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия, – сообщают в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
По факту ДТП с гибелью человека проводится проверка.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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Под Гомелем при столкновении легковушки и грузовика погиб один из водителей
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