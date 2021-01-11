Пожар произошел в агрогородке Еремино в полночь. На место происшествия вызвали спасателей. К их приезду жильцы двухэтажной постройки – глава семейства, его жена и двое детей 2007-го и 2009 года рождения –находились на улице. Очаг возгорания был на втором этаже.
Специалисты с ним справились. Прибывшие медики «скорой» осмотрели домочадцев и увезли в больницу женщину с детьми. Они, по их предварительному заключению, отравились продуктами горения и получили термоингаляционные травмы. В жилой постройке повреждены потолок и имущество. Проводится проверка.
– Рассматриваемая версия бедствия – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Фото МЧС
Опубликовано:
783
Под Гомелем на пожаре пострадали мать и двое детей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter