Под Гомелем на пожаре пострадали мать и двое детей

Специалисты с ним справились. Прибывшие медики «скорой» осмотрели домочадцев и увезли в больницу женщину с детьми. Они, по их предварительному заключению, отравились продуктами горения и получили термоингаляционные травмы. В жилой постройке повреждены потолок и имущество. Проводится проверка.– сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Фото МЧС