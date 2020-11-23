ДТП произошло сегодня на 6-м километре автодороги Северо-западный обход Гомеля в начале второго часа ночи.
–Автомобиль Opel под управлением 22-летнего водителя двигался в направлении улицы Химзаводская. Пешеход, не обозначенный световозвращающими элементами, также шел по этой полосе движения. Произошел наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства смертельного ДТП уточняются, выясняется и личность погибшего. Следователи просят помочь в этом граждан и очевидцев ДТП.
Приметы погибшего: на вид 30–35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду. Был одет: куртка темного цвета с белыми вставками на рукавах, брюки синие, кроссовки черные. Телефоны для контакта в УСК по Гомельской области: 8-0232-69-30-50, (8029) 333-32-05.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Под Гомелем иномарка насмерть сбила пешехода, личность которого устанавливается
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