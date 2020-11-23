Под Гомелем иномарка насмерть сбила пешехода, личность которого устанавливается

– рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.Обстоятельства смертельного ДТП уточняются, выясняется и личность погибшего. Следователи просят помочь в этом граждан и очевидцев ДТП.Приметы погибшего: на вид 30–35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду. Был одет: куртка темного цвета с белыми вставками на рукавах, брюки синие, кроссовки черные. Телефоны для контакта в УСК по Гомельской области: 8-0232-69-30-50, (8029) 333-32-05.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома