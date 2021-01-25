Происшествие произошло в дневное время примерно в 2,5 километра от станции Буда-Кошелево. В направлении Гомеля шел высокоскоростной поезд "Штадлер". По предварительной информации, машинист заметил мужчину, который шел между путями в направлении движения состава, подал упреждающий сигнал. Вместо того, чтобы удалиться на противоположную сторону, человек шагнул на тот путь, где шел поезд и был сбит.
– Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он вскоре скончался, – рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. – Проводится проверка с уточнением всех обстоятельств.
Выяснено, что мужчина 1962 года рождения был жителем одного из сел Буда-Кошелевского района, состоял на психоневрологическом учете. Есть свидетель, монтер пути, который видел произошедшее.
По информации Сергея Казакевича, это второй несчастный случай на железной дороге в регионе с начала года. За такой же период прошлого года на один случай было меньше.
Фото: БЕЛТА
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Под Буда-Кошелево на железной дороге смертельно травмирован пешеход
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