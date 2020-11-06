Под Брестом открыли доплеровский метеорологический радиолокатор

Новый комплекс позволит в режиме реального времени отслеживать метеорологическую обстановку, увеличит объем исходных данных для использования в расчетных математических прогностических моделей, улучшит качество мониторинга и обнаружения неблагоприятных погодных явлений, а также заблаговременно сможет предупредить об опасных сюрпризах погоды.Обработка радиолокационных данных позволит синоптикам строить метеорологические карты опасных явлений погоды, высоты верхней границы облачности, суммы и интенсивности осадков, а еще определять скорости шквалов, наличие зон турбулентности и обледенения., - отметилВозводился объект 3,5 месяца, а его высота - свыше 30 м.Открытие нового метеорологического комплекса в областном центре стало завершающим этапом в создании сети радиолокационных наблюдений.Информация с брестского радиолокатора будет доступна всем. Узнать краткосрочный прогноз можно на сайте pogoda.by или на официальной интернет-странице Белгидромета.