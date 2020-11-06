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Под Брестом открыли доплеровский метеорологический радиолокатор

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия доплеровского метеорологического радиолокатора на территории аэропорта Брест. В ней приняли участие первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Болеслав Пирштук, представители областного, городского и районного исполнительных комитетов, а также инженерных организаций.


Новый комплекс позволит в режиме реального времени отслеживать метеорологическую обстановку, увеличит объем исходных данных для использования в расчетных  математических прогностических моделей, улучшит качество мониторинга и обнаружения неблагоприятных погодных явлений, а также заблаговременно сможет предупредить об опасных сюрпризах погоды.


Обработка радиолокационных данных позволит синоптикам строить метеорологические карты опасных явлений погоды, высоты верхней границы облачности, суммы и интенсивности осадков, а еще определять скорости шквалов, наличие зон турбулентности и обледенения.


- Это очень важный и нужный для метеорологической деятельности  объект. Вместе с другими радиолокаторами он станет основой информационно-технологической платформы Белгидромета. Данный комплекс можно с уверенностью назвать одним из элементов системы обеспечения национальной безопасности. Он станет большим подспорьем для всей Брестчины, - отметил первый замминистра Болеслав Пирштук.


Возводился объект 3,5 месяца, а его высота - свыше 30 м. 

Открытие нового метеорологического комплекса в областном центре стало завершающим этапом в создании сети радиолокационных наблюдений.


Информация с брестского радиолокатора будет доступна всем. Узнать краткосрочный прогноз можно на сайте pogoda.by или на официальной интернет-странице Белгидромета.

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Фото: Павел БОГУШ
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