Под председательством Постоянного представителя Беларуси в Женеве Юрия Амбразевича состоялась 112-я официальная сессия Исполнительного комитета Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в Постоянном представительстве Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Фото: un.org
«На сессии обсуждены организационные аспекты проведения в апреле 2021 года в Женеве 69-й сессии ЕЭК ООН по теме «Содействие циркулярной экономике и устойчивому управлению природными ресурсами», включая предварительную повестку мероприятия и проект заявления сегмента высокого уровня. Также обсуждались вопросы подготовки в марте 2021 года Регионального форума по устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН», – отметили в постоянном представительстве.
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Под белорусским председательством в Женеве прошла официальная сессия Исполкома ЕЭК ООН
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