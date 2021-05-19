Под Барановичами произошло крушение военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Инцидент произошел сегодня днем.
– При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, – рассказали в ведомстве.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович – летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб. Оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет.
Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.
– Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь, – отметили в пресс-службе ведомства.
По данным БЕЛТА, на место аварии приехали председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.
Фото: БЕЛТА, СК
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Под Барановичами потерпел крушение военный самолет
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