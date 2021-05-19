Под Барановичами потерпел крушение военный самолет

Инцидент произошел сегодня днем., – рассказали в ведомстве.Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович – летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб. Оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет.Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению., – отметили в пресс-службе ведомства.По данным БЕЛТА, на место аварии приехали председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.Фото: БЕЛТА, СК