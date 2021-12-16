Почтовые блоки с изображением героев Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выпущены в обращение

Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовые блоки «Медалисты Игр XXXII Олимпиады в Токио» и «Медалисты XVI летних Паралимпийских игр в Токио». Совсем скоро конверты и открытки, украшенные изображениями Ивана Литвиновича, Ирины Курочкиной, Ванессы Колодинской, Максима Недосекова, Игоря Бокого и других наших спортсменов, добившихся успеха на главных стартах четырехлетия, разлетятся по всему миру.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок, принявший участие в церемонии гашения марок, отметил, что сотрудничество НОК и «Белпочты» началось 25 лет назад – с Олимпийских игр в Атланте. За эти годы выпуск серий почтовых марок и блоков, посвященных успехам белорусских спортсменов на Играх, стал доброй традицией.

– Это очень важный проект, – уверен Дмитрий Довгаленок. – Почтовые марки могут оказаться в любой точке мира, и там будут знать о наших спортивных героях, о Беларуси. Это реклама нашего олимпийского движения.

Согласен с ним и председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель:

– Это популяризация паралимпийского спорта и спортсменов, которые своими результатами прославили нашу страну. А еще – толчок для тех людей, которые пока сидят в четырех стенах и хотят себя реализовать.

Почтовые проекты состоят из почтового блока, конверта «Первый день» и специального штемпеля. Тираж каждого блока составляет семь тысяч экземпляров.