Почти все белорусские спортсмены вернулись с зарубежных сборов

Практически все белорусские спортсмены ввернулись на родину с зарубежных тренировочных сборов, сообщили в Минспорта и туризма.





Неделю назад на сборах за рубежом было около 100 белорусских спортсменов. Накануне из России вернулись 16 легкоатлетов, сегодня приедут еще 13, после чего за пределами Беларуси останутся семь спортсменов, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович. Шесть спортсменов находятся в отпуске на территории России, один — на учебе в США.

Все прибывающие из-за границы проходят проверку на наличие коронавируса, после чего отправляются на двухнедельный карантин.

По словам представителя Минспорта, определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим и медицинская реабилитация.

Выезд за границу на учебно-тренировочные сборы и соревнования пока запрещен.

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