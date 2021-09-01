Почти тысячу фактов захоронения ВМР выявило Минприроды за 7 месяцев этого года

Минприроды осуществляет контрольные мероприятия, направленные на недопущение захоронения вторичных материальных ресурсов. Их захоронение, отметил начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды Максим Тарасов, запрещено на законодательном уровне. Тем не менее такие случаи есть:

– За 7 месяцев 2021 года территориальными органами Минприроды выявлено 986 фактов захоронения вторичных материальных ресурсов, составлено 31 предписание, вынесено 599 рекомендаций, направлено 232 информационных письма.

Помимо этого, ведомство контролирует соблюдение правил эксплуатации и содержания объектов захоронения отходов. За этот же период было проведено более 2 тысяч обследований таких объектов, из них 1290 полигонов и 972 мини-полигонов ТКО. Выявлено более 2,2 тысячи нарушений правил их эксплуатации.