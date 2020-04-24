Почти 9,7 тысячи заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили территориальные центры социального обслуживания населения Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что наибольшее количество заявок поступило в ТЦСОНы Гомельской области (2,5 тысячи заявок) и Минска (1,9 тысячи).Ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00 ТЦСОНы (которых 146 по всей стране) по отдельным телефонным линиям принимают заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств. Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам пришли волонтеры БРСМ и Белорусского Общества Красного Креста.Одновременно с территориальными центрами развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, "Белпочта", общественные и другие организации.Круг тех, кому подобная помощь может понадобиться, широк. На 1 апреля в стране насчитывалось почти 870 тысяч одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тысяч не имеют близких родственников.Кроме того, на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тысяч нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2—4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и так далее. Дополнительно в сельской местности — растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.