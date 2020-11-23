Почти 89% плательщиков предпочитают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, сообщает БЕЛТА.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут.
– Помимо фискальных функций, важным для нас является создание благоприятных условий для налогоплательщиков. Сегодня 88,6% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, пользуясь личным кабинетом, который у нас создан для организаций и индивидуальных предпринимателей, для физических лиц. Также мы создаем центры обслуживания плательщиков. Их уже 32. Ежемесячно они осуществляют около 2,5 тыс. налоговых процедур. Ожидается, что до конца года появится еще три таких центра. На этом мы завершим их создание в самых крупных населенных пунктах страны, – пояснил Сергей Шкут.
Налоговые органы планируют также расширять информационно-разъяснительную работу. Проводятся мероприятия для различных категорий плательщиков. Работает контакт-центр: за девять месяцев этого года туда поступило 88 тыс. обращений.
Представитель МНС также отметил, что 98,5% граждан уплачивают налоги добровольно.
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Почти 89% плательщиков выбирают электронное взаимодействие с налоговыми органами
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