Почти 89% плательщиков выбирают электронное взаимодействие с налоговыми органами

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции– пояснил Сергей Шкут.Налоговые органы планируют также расширять информационно-разъяснительную работу. Проводятся мероприятия для различных категорий плательщиков. Работает контакт-центр: за девять месяцев этого года туда поступило 88 тыс. обращений.Представитель МНС также отметил, что 98,5% граждан уплачивают налоги добровольно.