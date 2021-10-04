Почти 70 ДТП зарегистрировано в Минске за выходные

В минувшие выходные в столице зафиксировано 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили десять человек. Об этом сообщают в Telegram-канале ГАИ Минска.
Уточняется, что за управление транспортными средствами в нетрезвом виде задержаны 27 водителей, 134 оштрафованы за превышение скорости.
Стражи дорог пресекли 56 фактов управления транспортными средствами бесправниками.
За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 142 автолюбителя.
Правила дорожного движения нарушили 450 пешеходов, 34 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.
ГАИ призывает всех участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.
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