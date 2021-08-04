Почти 69% заражений COVID-19 в России вызваны дельта-штаммом

Доля варианта коронавируса "Дельта" среди зараженных в России составляет около 69%. Об этом информирует ТАСС.
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- В динамике за последние три недели июля в России доля дельты составила 68,8%. Это стало самым высоким показателем, - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В середине июля она подчеркивала, что доля штамма дельта в первой половине месяца достигла 69,7%.
Глава Роспотребнадзора отметила, что существующие в России вакцины эффективны и против новых штаммов вируса.
- У нас есть все реестры, мы знаем людей, которые переболели, и знаем всех, которые вакцинировались. И при сопоставлении этих данных четко видим, что из общего количества получивших хотя бы одну дозу вакцины заболевает не более 2,5%, а из тех, кто две дозы, - 0,7-0,8%, - добавила она.
Как сказала Попова, предугадать, как будет меняться вирус, невозможно. Теперь он более изменчив, чем в прошлом году.
- Важно быстро проводить кампанию вакцинации, при этом охватить ей как можно больше людей. Тем самым мы создадим препятствия для мутации вируса. Ведь он меняется, когда попадает в новый организм и находится там несколько недель. Когда же вирус встречается с вакцинированным человеком, он не может находиться в организме длительное время, просто не успевает мутировать, - обобщила Анна Попова.