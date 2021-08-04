Почти 69% заражений COVID-19 в России вызваны дельта-штаммом

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- пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В середине июля она подчеркивала, что доля штамма дельта в первой половине месяца достигла 69,7%.Глава Роспотребнадзора отметила, что существующие в России вакцины эффективны и против новых штаммов вируса.- добавила она.Как сказала Попова, предугадать, как будет меняться вирус, невозможно. Теперь он более изменчив, чем в прошлом году.- обобщила Анна Попова.