Почти 600 пациентов с ранее выявленным инфицированием COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц в Беларуси

С начала февраля в Беларуси проведено 108 545 тестов на коронавирусную инфекцию, рассказали в Минздраве.

577 пациентов с ранее поставленным диагнозом COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц в Беларуси на 21 апреля.

— С начала февраля в Беларуси проведено 108 545 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме работают специалисты 25 лабораторий, — рассказали в Минздраве.

Всего зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась. Также в сообщении сказано, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.