Почти 6 тысяч новых домиков для телят поставили в Могилевской области

До конца года 9,5 тысячи домиков для индивидуального содержания новотельных телят до двухмесячного возраста получат в хозяйствах Могилевской области. На начало сентября 5859 из них уже поступили на фермы и комплексы, проинформировала главный специалист по животноводству ОАО «Бабушкина крынка» Елена Леонтенко. Приобретают боксы в лизинг через эту компанию.

Так, на Быховщину поставят тысячу новых домиков. 100 из них уже установлены на МТК филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ». Конструкции также завезли в ОАО «Воронино», «Володарский» и ПМК-85 «Водстрой».

Заведующая МТК «Неряж» ОАО «Володарский» Алеся Баркова:

– В 20 новых сооружениях уже поселили телят. На комплексе содержится 1409 голов скота, основное стадо – 681, остальные – телята разных возрастов. У новых помещений для самых маленьких много преимуществ, – отмечает специалист. – Есть небольшое пространство для прогулки, створки защищают от ветра, поильники и ведра для молока защищены от попадания осадков. Конструкции позволят увеличить выживаемость молодняка. Сейчас на МТК 200 голов молодняка до трех месяцев.

Поставки домиков также в планах ОАО «Обидовичи», ОАО «Новобыховский», ОАО «Следюки» и СПФ «Лудчицы» ОАО «Быховрайагропромтехснаб» Быховского района. В комплекте идут ведра-поилки с сосками, кормушки для концентратов, емкости для воды.

Кроме того, 200 домиков уже поставлены в Костюковичский район, 100 – в Краснопольский. По тысяче приобретут для Славгородского и Хотимского, 950 – для Мстиславльского, 900 – для Белыничского. Ожидаются поставки и в хозяйства других районов Могилевщины.