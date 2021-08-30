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  2. Почти 5 тысяч первокурсников стали студентами БГУ в год его 100-летия

Почти 5 тысяч первокурсников стали студентами БГУ в год его 100-летия

Порядка пяти тысяч первокурсников пополнили ряды студентов Белорусского государственного университета. Об этом информирует пресс-служба вуза. 


Чествование первокурсников пройдет 1 сентября во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Свой первый день в качестве студентов ребята начнут со встречи с деканами факультетов. Все желающие также смогут посетить традиционный молебен в честь начала учебного года, который пройдет в минском Свято-Духовом кафедральном соборе (ул. Кирилла и Мефодия, 3). Его проведет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Первокурсников поздравят ректор Андрей Король, деканы, преподаватели и лидеры студенческих организаций вуза на праздничном шоу "Виват, студент!", которое пройдет на площадке Дворца спорта. 

Кульминацией станет студенческая клятва первокурсников, в которой прозвучат слова преданности выбранному делу. Для участников подготовят лазерное шоу, музыкальный подарок от группы "Радиоволна", коллективов "Крыжачок", "Тутэйшая шляхта", "Неруш", а также предложат повеселиться на танцевальной программе под ритмы артистов БГУ.

Ровно сто лет назад университет на трех факультетах – рабочем, медицинском и общественных наук – принял 1390 учащихся. Сегодня в вузе подготовка на первой ступени обучения ведется на 18 факультетах. 

Фото из архива БЕЛТА
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