Почти 5 тысяч первокурсников стали студентами БГУ в год его 100-летия

Порядка пяти тысяч первокурсников пополнили ряды студентов Белорусского государственного университета. Об этом информирует пресс-служба вуза.
Чествование первокурсников пройдет 1 сентября во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Свой первый день в качестве студентов ребята начнут со встречи с деканами факультетов. Все желающие также смогут посетить традиционный молебен в честь начала учебного года, который пройдет в минском Свято-Духовом кафедральном соборе (ул. Кирилла и Мефодия, 3). Его проведет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.
Первокурсников поздравят ректор Андрей Король, деканы, преподаватели и лидеры студенческих организаций вуза на праздничном шоу "Виват, студент!", которое пройдет на площадке Дворца спорта.
Кульминацией станет студенческая клятва первокурсников, в которой прозвучат слова преданности выбранному делу. Для участников подготовят лазерное шоу, музыкальный подарок от группы "Радиоволна", коллективов "Крыжачок", "Тутэйшая шляхта", "Неруш", а также предложат повеселиться на танцевальной программе под ритмы артистов БГУ.
Ровно сто лет назад университет на трех факультетах – рабочем, медицинском и общественных наук – принял 1390 учащихся. Сегодня в вузе подготовка на первой ступени обучения ведется на 18 факультетах.
Фото из архива БЕЛТА