Почти 500 многодетных семей в Бресте получили новые квартиры в 2021 году

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По предварительной информации, в областном центре для этой категории очередников построили более 32 тысяч кв. м жилых помещений – новые семейные гнезда появились у 375 семей.Брест регулярно выполняет задачи по строительству жилья. Всего в 2021 году в городе ввели в эксплуатацию почти 180 тыс. кв. м. Построено 18 многоквартирных и 264 индивидуальных жилых дома. В горисполкоме также подчеркнули, что доля индивидуального жилья в областном центре уменьшается: в общем объеме оно составило 53,5 тыс. кв. м, или 29,7% от общего объема.– пояснили в мэрии.Ожидается, что в этом году в городе над Бугом построят не меньше жилья, чем в 2021-м.