Почти 500 многодетных семей в Бресте получили новые квартиры в 2021 году

Около 500 многодетных семей в Бресте улучшили жилищные условия в прошлом году. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на данные Брестского горисполкома.
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По предварительной информации, в областном центре для этой категории очередников построили более 32 тысяч кв. м жилых помещений – новые семейные гнезда появились у 375 семей.
Брест регулярно выполняет задачи по строительству жилья. Всего в 2021 году в городе ввели в эксплуатацию почти 180 тыс. кв. м. Построено 18 многоквартирных и 264 индивидуальных жилых дома. В горисполкоме также подчеркнули, что доля индивидуального жилья в областном центре уменьшается: в общем объеме оно составило 53,5 тыс. кв. м, или 29,7% от общего объема.
– Построили все запланированные жилые дома в микрорайоне Юго-Запад-5, осталась небольшая инвестиционная площадка на перекрестке улиц Бориса Маслова и Ковельской. "Брестжилстрой" начал работы по уплотнению района жилой застройки Вулька-2. На этот год основные объекты жилищного строительства будут осуществляться на улице Лейтенанта Рябцева. Также начинаем осваивать Юго-Запад-1 – большую территорию у погранперехода "Варшавский мост", – пояснили в мэрии.
Ожидается, что в этом году в городе над Бугом построят не меньше жилья, чем в 2021-м.